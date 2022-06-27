Глава ЕК не поддержит бойкот саммита G20 с участием РФ

«Нам следует тщательно подумать о том, не будет ли парализована "Большая двадцатка". Поэтому я не поддерживаю это», — сказала она на полях саммита G7.

Политик отметила, что формат G20 имеет большее значение не только для развитых стран, но и для развивающихся.

Ранее США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите, который пройдет на острове Бали в ноябре.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в министерской встрече стран «Группы двадцати».

