Глава ЕК не поддержит бойкот саммита G20 с участием РФ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает идею бойкота саммита G20 в случае, если в нем будет принимать участие российский лидер Владимир Путин, сообщает телеканал ZDF.
«Нам следует тщательно подумать о том, не будет ли парализована "Большая двадцатка". Поэтому я не поддерживаю это», — сказала она на полях саммита G7.
Политик отметила, что формат G20 имеет большее значение не только для развитых стран, но и для развивающихся.
Ранее США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите, который пройдет на острове Бали в ноябре.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в министерской встрече стран «Группы двадцати».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 004 / сут.
Умерли
381 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+2 713 / сут.
- Глава ЕК не поддержит бойкот саммита G20 с участием РФ
- Матвиенко: Россия и Белоруссия начнут активнее переходить на расчеты в нацвалютах
- Джонсон: «Вечеринка» для российских углеводородов закончилась
- Турция: последствия ситуации на Украине будут ощутимы минимум 10 лет
- Матвиенко: НАТО воюет с Россией руками украинцев
- Анкара отказалась присоединяться к санкциям против России
- После стрельбы около московского ТЦ «Европейский» задержали 20 человек
- ЛНР: в Лисичанске находятся несколько сотрудников офиса Зеленского
- В Эстонии оценили ущерб от прекращения импорта из России и Белоруссии
- США и Германия: Конфликт на Украине должен разрешиться переговорами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru