Глава ЕК не поддержит бойкот саммита G20 с участием РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает идею бойкота саммита G20 в случае, если в нем будет принимать участие российский лидер Владимир Путин, сообщает телеканал ZDF.

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«Нам следует тщательно подумать о том, не будет ли парализована "Большая двадцатка". Поэтому я не поддерживаю это», — сказала она на полях саммита G7.

Политик отметила, что формат G20 имеет большее значение не только для развитых стран, но и для развивающихся.

Ранее США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите, который пройдет на острове Бали в ноябре.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в министерской встрече стран «Группы двадцати».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20Еврокомиссия
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