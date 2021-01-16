Будущий канцлер? В Германии выбрали преемника Меркель
Политологи и эксперты энергетического рынка в эфире НСН высказались о возможном преемнике Ангелы Меркель на посту канцлера Германии и о завершении строительства «Северного потока-2».
Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн– Вестфалия Армин Лашет возглавил Христианско-демократический союз (ХДС) Германии, сообщает РИА Новости.
Лашет, близкий соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель, имеет все шансы возглавить партийную борьбу на парламентских выборах страны и стать новым канцлером Германии в случае победы.
Для России важна позиция Лашета по поводу газопровода «Северный поток-2». Он придерживается официальной точки зрения правительства, согласно которой строительство трубопровода является экономическим проектом и при реализации следует учитывать интересы Украины и не допускать ухудшения ее энергоснабжения.
«Нам нужен газ в любом случае, мы проходим через реструктуризацию энергетики, мы окончательно прекращаем использование атомной энергии к 2022 году, хотя я знаю, что в Нидерландах идут дискуссии о том, стоит ли вновь строить АЭС из соображений защиты климата, но для Германии это исключено по политическим причинам. Мы прекратили использование каменного угля, мы прекращаем использование бурого угля. У нас высокое энергопотребление и будет высоким, даже когда поворот в энергетике произойдет - газ будет необходим для переходного периода, пока мы не выйдем на климатический нейтралитет к 2050 году», - цитирует РИА Новости Лашета.
Немцы дали разрешение на достройку газопровода «Северный поток-2» - он соответствует европейской энергетической безопасности. Другие европейские страны тоже не против его завершения. Однако, считает немецкий политолог Александр Рар, избранный президент США Джо Байден будет продолжать такое же давление, как и Трамп. Об этом эксперт заявил в эфире НСН. Отказ от газопровода под давлением санкций США не скажется на инвестиционной привлекательности ЕС. Но вопрос «Северного потока-2» не экономический, а политический.
«Российский бизнес менее интересен, чем американский. Америка – один из главных торговых партнеров Германии и Европейского союза. Но в газовой сфере очень много немецких фирм работают с Россией, а не Америкой. Поэтому главам этих компаний, вероятно, будет запрещен въезд в Америку, будут наложены санкции. Думаю, немецкое правительство будет их защищать, насколько оно может. Но американцы – хозяева в Европе. Они могут вводить экстерриториальные санкции. Это вопрос не экономический, а политический. Думаю, для европейских элит это неприемлемо», - заявил Рар.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, что угрозы США не остановят строительство газопровода.
«Северный поток-2» может быть достроен к середине лета 2021 года, если ничего экстраординарного не произойдет», - считает Пикин.
Эту позицию в эфире НСН поддержал и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Думаю, строительство («Северного потока-2» - прим. НСН) так и будет запрещено. Россия с этим смирилась – да, наши суда попадут под санкции, но достроить газопровод важнее», - напомнил эксперт.
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН оценил шансы США помешать строительству газопровода. По его мнению, их реализация крайне мала благодаря тому, что Европа готова довести строительство газопровода до конца.
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