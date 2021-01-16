Будущий канцлер? В Германии выбрали преемника Меркель

Немцы дали разрешение на достройку газопровода «Северный поток-2» - он соответствует европейской энергетической безопасности. Другие европейские страны тоже не против его завершения. Однако, считает немецкий политолог Александр Рар, избранный президент США Джо Байден будет продолжать такое же давление, как и Трамп. Об этом эксперт заявил в эфире НСН. Отказ от газопровода под давлением санкций США не скажется на инвестиционной привлекательности ЕС. Но вопрос «Северного потока-2» не экономический, а политический.

«Российский бизнес менее интересен, чем американский. Америка – один из главных торговых партнеров Германии и Европейского союза. Но в газовой сфере очень много немецких фирм работают с Россией, а не Америкой. Поэтому главам этих компаний, вероятно, будет запрещен въезд в Америку, будут наложены санкции. Думаю, немецкое правительство будет их защищать, насколько оно может. Но американцы – хозяева в Европе. Они могут вводить экстерриториальные санкции. Это вопрос не экономический, а политический. Думаю, для европейских элит это неприемлемо», - заявил Рар.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, что угрозы США не остановят строительство газопровода.

«Северный поток-2» может быть достроен к середине лета 2021 года, если ничего экстраординарного не произойдет», - считает Пикин.