«Абсолютно свободная женщина». Зачем Лукашенко «принуждение к интеграции»?

Как, если в семье одна из сторон говорит: «ты деньги-то мне выдавай на еду, украшение, но я буду свободна в своём поведении, я абсолютно независимая, свободная женщина». Или, например, «я свободный мужчина, могу гулять с кем хочу, но свои супружеские обязанности, тем не менее, ты должна выполнять». Вот это, наверное, лучше всего характеризует поведение Лукашенко», - отметил собеседник НСН.

Александр Лукашенко также высказался в свете последних событий в белорусско-российских отношениях. Он считает, что Россия в роли ведущей страны должна генерировать идеи и воплощать их в жизнь.

Кроме того, президент выразил удивление по поводу трактовки российскими министрами его договоренностей с Владимиром Путиным по поставкам нефти и компенсации потерь белорусской стороне от налогового маневра в нефтяной сфере России.