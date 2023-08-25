«Человек сложной судьбы»: Путин и Кадыров вспомнили заслуги и ошибки Пригожина

После этого высказаться о произошедшем решили уже многие – и «друзья», и «враги» Пригожина.

«КОНКРЕТНЫЕ МРАЗИ» И МЕСТЬ

Одним из первых ситуацию прокомментировал лидер партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов, которому не так давно глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подарил кувалду как символ организации.

«Пригожин мешал слишком многим и в России, и на Украине, и на Западе. Сейчас кажется, что в какой-то момент число врагов достигло критической точки. Так что в случае с Пригожиным не абстрактная смерть наметила жертву, а конкретные мрази. Они не достигли своего с одним моим другом – Захаром Прилепиным, но с Пригожиным не промахнулись», - эмоционально написал он в Telegram, намекая на причастность Украины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал гибель основателя ЧВК «Вагнер» большой утратой для всего государства.

«Мы давно дружили. С Евгением Викторовичем нам приходилось часто решать самые сложные вопросы. Его отличали от других отзывчивость, уникальная коммуникабельность и упорство. С ним можно было обсудить любую тему и проблему. Несомненно, он внёс большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять», - написал Кадыров, добавив, что в последнее время Пригожин не видел «полную картину происходящего в стране».

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который не уставал критиковать Пригожина, через адвоката передал и свой комментарий:

«Я не могу сказать, что огорчен, поскольку Пригожин являлся не только моим врагом лично, но и по большому счету - врагом России. Вместе с тем, то, что произошло, не может вызывать у меня никакой положительной реакции, так как является очередным свидетельством дальнейшего углубления смуты в России», - сказал он.

Со своей стороны, журналист Владимир Соловьев заявил, что «вагнеровцам» нужно отомстить за смерть основателя ЧВК Евгения Пригожина.

«Я хочу, чтобы ребята, герои-«Вагнера», отомстили», - сказал он.

А руководитель действующей в зоне военной операции добровольческой группы «Царские волки» и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил Пригожина и его бойцов, но призвал фокусироваться «на живых».

«Женя и его парни сделали всё, что могли. Спасибо им. О плохом не говорю. Хорошего намного больше. Давайте, наконец, займитесь тем, что происходит с живыми. Мёртвым всё равно, что вы о них пишете. Помогайте. Непростая ситуация. Помогайте. Утром ВСУ попрут с удвоенной силой.У них праздник еще продолжается. Надо их остановить», - заключил он.