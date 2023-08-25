«Человек сложной судьбы»: Путин и Кадыров вспомнили заслуги и ошибки Пригожина
Глава государства назвал Пригожина человеком сложной судьбы, отметив его серьёзные ошибки и результаты. Глава Чечни напомнил, что лидер «вагнеровцев» внес большой вклад в проведение СВО.
Вечером 24 августа Владимир Путин высказался об основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине, который, предположительно, погиб 23 августа при крушении самолета Embraer.
«Пригожина я знал очень давно – с начала 1990-х гг. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и – когда я просил его об этом – для общего дела, как в эти последние месяцы», - отметил Путин в разговоре с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью людей, которые были на борту самолета. Он подчеркнул, что бойцы группы «Вагнер» внесли «существенный вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине».
Президент заверил, что расследование будет проведено в полном объеме, он призвал дождаться, что «скажут следователи в ближайшее время».
После этого высказаться о произошедшем решили уже многие – и «друзья», и «враги» Пригожина.
«КОНКРЕТНЫЕ МРАЗИ» И МЕСТЬ
Одним из первых ситуацию прокомментировал лидер партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов, которому не так давно глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подарил кувалду как символ организации.
«Пригожин мешал слишком многим и в России, и на Украине, и на Западе. Сейчас кажется, что в какой-то момент число врагов достигло критической точки. Так что в случае с Пригожиным не абстрактная смерть наметила жертву, а конкретные мрази. Они не достигли своего с одним моим другом – Захаром Прилепиным, но с Пригожиным не промахнулись», - эмоционально написал он в Telegram, намекая на причастность Украины.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал гибель основателя ЧВК «Вагнер» большой утратой для всего государства.
«Мы давно дружили. С Евгением Викторовичем нам приходилось часто решать самые сложные вопросы. Его отличали от других отзывчивость, уникальная коммуникабельность и упорство. С ним можно было обсудить любую тему и проблему. Несомненно, он внёс большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять», - написал Кадыров, добавив, что в последнее время Пригожин не видел «полную картину происходящего в стране».
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который не уставал критиковать Пригожина, через адвоката передал и свой комментарий:
«Я не могу сказать, что огорчен, поскольку Пригожин являлся не только моим врагом лично, но и по большому счету - врагом России. Вместе с тем, то, что произошло, не может вызывать у меня никакой положительной реакции, так как является очередным свидетельством дальнейшего углубления смуты в России», - сказал он.
Со своей стороны, журналист Владимир Соловьев заявил, что «вагнеровцам» нужно отомстить за смерть основателя ЧВК Евгения Пригожина.
«Я хочу, чтобы ребята, герои-«Вагнера», отомстили», - сказал он.
А руководитель действующей в зоне военной операции добровольческой группы «Царские волки» и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил Пригожина и его бойцов, но призвал фокусироваться «на живых».
«Женя и его парни сделали всё, что могли. Спасибо им. О плохом не говорю. Хорошего намного больше. Давайте, наконец, займитесь тем, что происходит с живыми. Мёртвым всё равно, что вы о них пишете. Помогайте. Непростая ситуация. Помогайте. Утром ВСУ попрут с удвоенной силой.У них праздник еще продолжается. Надо их остановить», - заключил он.
СУДЬБА ЧВК И ШУТКИ ЗЕЛЕНСКОГО
23 августа бизнес-джет Евгения Пригожина, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в районе 18 часов по московскому времени. На борту Embraer ERG 135 находились 10 человек, включая трех членов экипажа.
Частный самолет разбился под селом Куженкино в Тверской области, примерно в 50 километрах от резиденции Владимира Путина на Валдае
СМИ сообщают, что месяц назад самолет был отправлен на ремонт в связи с вышедшим из строя турбохолодильником. Новый агрегат был поставлен с опозданием — через тридцать дней вместо ожидаемых десяти.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин сказал НСН, что в девяти случаях из десяти структуры, подобные ЧВК «Вагнер», в случае смерти руководителя ждет самоуничтожение, однако вместо нее может быть создана другая ЧВК, все ресурсы для этого есть.
«Из одной ЧВК может вылупиться другая, этакое преображение. Для этого есть идея, концепция, люди и ресурсы. Очень многое будет зависеть от того, кто возьмет на себя инициативу и как он с этим сможет справиться. Здесь важна не только и не столько поддержка российских властей — важно и то, сможет ли добиться руководство ЧВК “Вагнер” сохранения управления структурой», - сказал он.
По словам Подберезкина, структуры, подобные ЧВК «Вагнер», зависят от государства и управляются им.
Российские власти не будут делать героя из основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, при этом поклонники могут создать его культ, допустил в интервью НСН политолог Константин Калачев.
«Я думаю, что его героизировать не будут, но, конечно, будет культ, как культ поклонников Цоя: «Цой жив!». Будет такой же культ: «Пригожин жив!» Найдутся те, кто сочтет его смерть инсценировкой, с верой в то, что однажды он снова выйдет на сцену. Поклонники, которые уверены, что он погиб, тоже могут создать его культ, но большинство будет к этому равнодушно и его забудут очень быстро. Отряд не заметит потери бойца», - прогнозирует политолог.
Днем 24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к крушению самолета, в списке пассажиров которого значится глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Когда Украина обращалась к миру касательно самолетов, мы не это имели в виду», - пошутил Зеленский.
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