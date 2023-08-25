Лукашенко заявил, что Путин не причастен к «покушению на Пригожина»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин «не может стоять» за крушением самолёта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает БелТА.
По его словам, он не может представить, что это сделал такой «расчётливый и очень спокойный, а иногда даже медлительный при принятии решений» человек, как президент РФ.
«Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — указал белорусский лидер.
Он добавил, что ответственность за произошедшее многие пытаются повесить на Путина, однако глава российского государства здесь «абсолютно ни при чём».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что вокруг «авиакатастрофы и трагической гибели Пригожина много спекуляций», и на Западе они подаются «с известного угла», однако все заявления о причастности Кремля являются «абсолютной ложью», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru