Лукашенко заявил, что Путин не причастен к «покушению на Пригожина»

По его словам, он не может представить, что это сделал такой «расчётливый и очень спокойный, а иногда даже медлительный при принятии решений» человек, как президент РФ.

«Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — указал белорусский лидер.

Он добавил, что ответственность за произошедшее многие пытаются повесить на Путина, однако глава российского государства здесь «абсолютно ни при чём».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что вокруг «авиакатастрофы и трагической гибели Пригожина много спекуляций», и на Западе они подаются «с известного угла», однако все заявления о причастности Кремля являются «абсолютной ложью», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

