Песков назвал ложью заявления Запада о причастности Кремля к гибели Пригожина

По его словам, обсуждая катастрофу следует «основываться исключительно на фактах», однако пока их немного, их предстоит выяснить следствию.

«Говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали», - указал представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время вокруг «авиакатастрофы и трагической гибели Пригожина много спекуляций», и на Западе они подаются «с известного угла».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолётом Пригожина, оно будет проведено в полном объёме и доведено до конца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».