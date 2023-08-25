Песков назвал ложью заявления Запада о причастности Кремля к гибели Пригожина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления с Запада о причастности Кремля к гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, являются «абсолютной ложью», сообщает РИА Новости.
По его словам, обсуждая катастрофу следует «основываться исключительно на фактах», однако пока их немного, их предстоит выяснить следствию.
«Говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали», - указал представитель Кремля.
Песков добавил, что в настоящее время вокруг «авиакатастрофы и трагической гибели Пригожина много спекуляций», и на Западе они подаются «с известного угла».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолётом Пригожина, оно будет проведено в полном объёме и доведено до конца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Путин не поедет на саммит G20 в Индию
- Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью
- Алексея Кортнева оштрафовали за оскорбление представителя власти
- СК возбудил дело из-за отравления 32 человек в шаурмечной на севере Москвы
- Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться
- Песков о будущем ЧВК «Вагнер»: такой структуры не существует де-юре
- Песков не отверг присутствие Путина на похоронах Пригожина
- Песков назвал ложью заявления Запада о причастности Кремля к гибели Пригожина
- Роскосмос рассмотрит отправку повторной миссии на Луну в 2025-2026 годах
- Власти Дании запретят акции с сожжением Корана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru