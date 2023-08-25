Песков назвал ложью заявления Запада о причастности Кремля к гибели Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления с Запада о причастности Кремля к гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, являются «абсолютной ложью», сообщает РИА Новости.

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По его словам, обсуждая катастрофу следует «основываться исключительно на фактах», однако пока их немного, их предстоит выяснить следствию.

«Говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали», - указал представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время вокруг «авиакатастрофы и трагической гибели Пригожина много спекуляций», и на Западе они подаются «с известного угла».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолётом Пригожина, оно будет проведено в полном объёме и доведено до конца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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