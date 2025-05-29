Овчинский: В ТиНАО началось строительство ФОК с термальной зоной

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с термальной зоной и фитнес-центром возводится девелопером в столичном районе Коммунарка, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новый ФОК получил название «Грин флоу Скандинавия». Он появится на улице Эдварда Грига.

По словам Овчинского, общая площадь ФОК составит около 5,6 тысячи квадратных метра. Флоатинг-зона площадью около 148 квадратных метров разместится на трех надземных и подземном этажах. Кроме того, там расположится аквазона площадью свыше 505 квадратных метров с крытым и открытым бассейнами.

«Здесь оборудуют банный комплекс с ледяной купелью, соляной пещерой, аромакубами и тренажерный зал с массажными кабинетами, зоной релаксации и помещениями для групповых занятий. Будет отведено место под кафе и конференц-зал. Прилегающую территорию девелопер благоустроит и озеленит. Сейчас на площадке ведутся работы по устройству котлована, бетонная подготовка», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Архитектурный облик комплекса вдохновлен водными мотивами.

