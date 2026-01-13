Багреева: Обновлен сборник нормативов по эксплуатации городских объектов на 2026 год

Сборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (Сборник СН-2012) был обновлен по ценам на 1 января 2026 года. Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы. Подробности рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«В Сборнике СН-2012 собраны расценки на все виды работ и услуг по содержанию и ремонту школ, поликлиник, парковок, дорог, парков, спорткомплексов, объектов культурного наследия и других городских объектов. В 2025 году в сборнике актуализировали более 1,5 тысячи показателей. Это даст до 400 миллионов рублей потенциальной экономии бюджетных расходов в год», – указала она.

В новые нормативы были включены техническое обслуживание зданий в городских парках, подъемников для маломобильных граждан в бассейнах, ремонт опор наружного освещения и монтаж декоративных конструкций. Общее число наименований составило около 300 позиций. Для показателей прошлого года были применены ИИ-алгоритмы чтобы проанализировать ценовые предложения на материальные ресурсы. Такая работа позволяет повысить точность планирования бюджета и снизить расходы города на содержание объектов.

Сборник СН-2012 активно используется коммерческими компаниями и столичными заказчиками при обслуживании и эксплуатации городского хозяйства. Число заинтересованных предпринимателей составляет почти 2,5 тысячи. Сборник пополняется и пересчитывается каждый квартал.

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Телеграм и MAX.

