Эксперт объяснил, как распознать вербовщиков из СБУ и спецслужбы НАТО

Глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович заявил, что в настоящее время активизировалась массовая вербовка украинскими спецслужбами через интернет, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, активность выросла не только у СБУ, но и у военной разведки и спецслужб НАТО, вербовщики который пользуются фейковыми аккаунтами и работают с базами данных западных соцсетей. И первыми у них в списке стоят, как правило, граждане, в прошлом тяготевшие к оппозиционному, нигилистичному контенту.

«Выходят... чаще всего через комменты... начинают обсуждать ситуацию на Украине, подбрасывают фейки, и если объект реагирует благожелательно, то начинаются вербовочные подходы и призывы к участию в незаконных действиях», - отметил политолог.

Мендкович добавил, что чаще всего завербованным ставят задачи по распространению «антигосударственной пропаганды», а также инструкций по созданию «коктейлей Молотова» и подобных устройств», однако не исключены и «мелкие диверсии».

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ТЕГИ:НАТОСбу УкраиныВербовка
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