Эксперт объяснил, как распознать вербовщиков из СБУ и спецслужбы НАТО

По его словам, активность выросла не только у СБУ, но и у военной разведки и спецслужб НАТО, вербовщики который пользуются фейковыми аккаунтами и работают с базами данных западных соцсетей. И первыми у них в списке стоят, как правило, граждане, в прошлом тяготевшие к оппозиционному, нигилистичному контенту.

«Выходят... чаще всего через комменты... начинают обсуждать ситуацию на Украине, подбрасывают фейки, и если объект реагирует благожелательно, то начинаются вербовочные подходы и призывы к участию в незаконных действиях», - отметил политолог.



Мендкович добавил, что чаще всего завербованным ставят задачи по распространению «антигосударственной пропаганды», а также инструкций по созданию «коктейлей Молотова» и подобных устройств», однако не исключены и «мелкие диверсии».