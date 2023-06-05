Группа «Три дня дождя» приостановила свою деятельность
Рок-группа «Три Дня Дождя» приостановила свою творческую деятельность. Об этом сообщил продюсер проекта
Менеджер группы сообщил об отмене всех запланированных концертов. По его словам, солисту коллектива Глебу Викторову нужно заняться своим здоровьем. Продюсер отметил, что проблема в длительном запое певца.
Ранее вокалист группы вышел на сцену очень пьяным, тем самым сорвав выступление. Большую часть выступления артист лежал на сцене. Гостям концерта это очень не понравилось.
Тогда организаторы мероприятия заявили, что проведут другой концерт с сохранением всех билетов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru