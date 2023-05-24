Кучера поддержал оскандалившегося лидера группы «Звери»

Телеведущий Оскар Кучера поддержал лидера группы «Звери» Романа Билыка, который устроил пьяный дебош в самарском баре.

«Рома, мы любим твои песни, береги себя! Со всеми бывает! Будь здоров», - пожелал телеведущий певцу.

Ранее стало известно, что Рома «Зверь» наведался в самарский бар «8bit» на Молодогвардейской улице уже в состоянии алкогольного опьянения. В итоге у музыканта произошел конфликт с одним из посетителей заведения. Певец требовал у оппонента сражения «раз на раз».

К счастью, до драки дело не дошло. Товарищи увели певца из заведения.

Группа «Звери» представила в пятницу, 19 мая, новый альбом под названием «На синем трамвае», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



