Кучера поддержал оскандалившегося лидера группы «Звери»
Телеведущий Оскар Кучера поддержал лидера группы «Звери» Романа Билыка, который устроил пьяный дебош в самарском баре.
«Рома, мы любим твои песни, береги себя! Со всеми бывает! Будь здоров», - пожелал телеведущий певцу.
Ранее стало известно, что Рома «Зверь» наведался в самарский бар «8bit» на Молодогвардейской улице уже в состоянии алкогольного опьянения. В итоге у музыканта произошел конфликт с одним из посетителей заведения. Певец требовал у оппонента сражения «раз на раз».
К счастью, до драки дело не дошло. Товарищи увели певца из заведения.
Группа «Звери» представила в пятницу, 19 мая, новый альбом под названием «На синем трамвае», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru