СМИ: группа «Звери» станет хедлайнером концерта в рамках ПМЭФ в Петербурге

В качестве хедлайнера концерта на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума приглашена группа «Звери», сообщает «Петербургский дневник».

Песков: список иностранных гостей для участия в ПМЭФ еще дорабатывают

Издание напоминает, что вход на концерт, как обычно, будет бесплатным.

Помимо выступления музыкантов, в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» пройдут и другие культурные мероприятия, в том числе показы российских дизайнеров.

ПМЭФ-2023 пройдет 14–17 июня.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об интересе бизнеса из недружественных стран к ПМЭФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: Официальная страница группы "Звери" в ВКонтакте, фотограф Алина Плинер
ТЕГИ:МузыкантыСанкт-ПетербургКонцертПМЭФ

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