СМИ: группа «Звери» станет хедлайнером концерта в рамках ПМЭФ в Петербурге
В качестве хедлайнера концерта на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума приглашена группа «Звери», сообщает «Петербургский дневник».
Издание напоминает, что вход на концерт, как обычно, будет бесплатным.
Помимо выступления музыкантов, в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» пройдут и другие культурные мероприятия, в том числе показы российских дизайнеров.
ПМЭФ-2023 пройдет 14–17 июня.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об интересе бизнеса из недружественных стран к ПМЭФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru