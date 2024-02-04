Дипломаты vs музыканты: МИД РФ раскрывает подробности скандала вокруг «Би-2»

Дипломатические «реверансы»

Как отметила Захарова, когда в Израиле проводили пресс-конференцию музыкального коллектива «с участием руководства МИД Израиля, на которую не пустили российских журналистов, в этот же день в МИД РФ принимали делегацию из Израиля, представители которой просили оказать им помощь через наши дипломатические учреждения для того, чтобы повлиять на ситуацию с заложниками».



Признанный в России иноагентом солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лева Би-2) ранее заявил, что российское консульство якобы «сделало заказ» на музыкантов, чтобы их депортировали в РФ. В МИД РФ назвали ложью все инсинуации в адрес российских дипломатов, отметив, что «спекулятивные публикации слились в один сплошной фейк». При этом некоторые эксперты сочли случившееся «щелчком по носу» российским дипломатам.

Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в интервью НСН заявил, что депортация музыкантов группы «Би-2» из Таиланда в Израиль, а не в Россию не является дипломатическим поражением Москвы.



«Учитывая, что это люди с российскими паспортами, консульский отдел прозондировал, нужна ли помощь. Насколько я понимаю, они от помощи отказались и обратились к западным дипломатам, рекомендовавшим им израильский вариант, и музыканты выбрали его. Какая-то соревновательность между Россией и Израилем здесь не просматривается. Их нарушение не имеет политического контекста», - сказал Бакланов.

При этом он призвал СМИ перестать «накручивать» ситуацию.