Дипломаты vs музыканты: МИД РФ раскрывает подробности скандала вокруг «Би-2»
Стали известны подробности взаимодействия дипломатов России и Израиля на фоне скандала с музыкантами группы «Би-2»
Те, кто советовал властям Израиля устроить шоу вокруг российской группы «Би-2», хотели подставить занимающихся освобождением заложников и сотрудничающих по этому вопросу с Москвой, сообщила в эфире «ТВ Центр» представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Дипломатические «реверансы»
Как отметила Захарова, когда в Израиле проводили пресс-конференцию музыкального коллектива «с участием руководства МИД Израиля, на которую не пустили российских журналистов, в этот же день в МИД РФ принимали делегацию из Израиля, представители которой просили оказать им помощь через наши дипломатические учреждения для того, чтобы повлиять на ситуацию с заложниками».
Признанный в России иноагентом солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лева Би-2) ранее заявил, что российское консульство якобы «сделало заказ» на музыкантов, чтобы их депортировали в РФ. В МИД РФ назвали ложью все инсинуации в адрес российских дипломатов, отметив, что «спекулятивные публикации слились в один сплошной фейк». При этом некоторые эксперты сочли случившееся «щелчком по носу» российским дипломатам.
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в интервью НСН заявил, что депортация музыкантов группы «Би-2» из Таиланда в Израиль, а не в Россию не является дипломатическим поражением Москвы.
«Учитывая, что это люди с российскими паспортами, консульский отдел прозондировал, нужна ли помощь. Насколько я понимаю, они от помощи отказались и обратились к западным дипломатам, рекомендовавшим им израильский вариант, и музыканты выбрали его. Какая-то соревновательность между Россией и Израилем здесь не просматривается. Их нарушение не имеет политического контекста», - сказал Бакланов.
При этом он призвал СМИ перестать «накручивать» ситуацию.
Приключения музыкантов не в России
Коллектив российской группы «Би-2» по прилете в Израиль из Таиланда, откуда музыкантов выслали за нарушение местного трудового законодательства, провел пресс-конференцию в одном из отелей в центре Тель-Авива. На встрече присутствовал министр иностранных дел страны Исраэль Кац. Внешнеполитическое ведомство накануне разослало аккредитованным СМИ приглашение посетить мероприятие, однако перед его началом менеджер группы вызвал охрану, чтобы та выпроводила российских журналистов из лобби отеля.
Группу «Би-2» арестовали 24 января после концерта на Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда. Артисты почти неделю провели в центре временного содержания иммиграционной полиции.
Музыкант Егор Бортник (Лева Би-2, признан в России иноагентом), приземлившись в израильском аэропорту, поблагодарил австралийское посольство и «ребят из Америки», которые, по его признанию, содействовали в вызволении коллектива в Израиль.
«Примем с огромным удовольствием»
Лева уверен, что приключения «Би-2» в Таиланде – это проделки российских чиновников, которые хотели «вернуть» группу домой, чтобы «поиграть на ложках».
Таким образом он процитировал депутата Госдумы Андрея Лугового, который считает, что российские правоохранительные органы готовы встретить музыкантов в России и намекает на возможные уголовные дела.
«Этот медийный скандал в Таиланде, безусловно, привлек мое внимание, мы сейчас внимательнее изучим, что и как они говорили. Тем более, есть шанс их принять на Родине, мы это сделаем с огромным удовольствием. Думаю, правоохранительные органы наблюдают за этой ситуацией и тоже готовы отреагировать. Я пока не знаю, может, и есть какие-то уголовные дела. Понаблюдаем. Интересно, конечно, что с ними там происходит... Пусть к нам сюда прилетают, на Родине ждем», - заключил депутат.
Семь музыкантов коллектива являются гражданами России, при этом четверо из них имеют израильское гражданство, один участник группы является гражданином Австралии, еще один имеет паспорт США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее звездный адвокат Сергей Жорин допустил, что участники группы «Би-2» по возвращении в Россию не смогут избежать уголовной ответственности. По его мнению, скорее всего, музыкантов изначально задержат по административной статье, а после доследственной проверки будет возбуждено уголовное дело.
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