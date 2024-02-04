Захарова: МИД Израиля устроил настоящее шоу вокруг «Би-2»

По ее словам, внешнеоплитическое ведомство Израиля устроило «настоящее шоу [вокруг «Би-2»] ни к месту, ни ко времени».

Как отметила Захарова, когда в Израиле проводили пресс-конференцию музыкального коллектива «с участием руководства МИД Израиля, на которую не пустили российских журналистов, в этот же день в МИД РФ принимали делегацию из Израиля, представители которой просили оказать им помощь через наши дипломатические учреждения для того, чтобы повлиять на ситуацию с заложниками».

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС старается не только «выражать свою солидарность» с российскими оппозиционерами, но и оказывать им практическую поддержку. Так он отреагировал на ситуацию с группой «Би-2» в Таиланде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

