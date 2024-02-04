Захарова: МИД Израиля устроил настоящее шоу вокруг «Би-2»
Те, кто советовал властям Израиля устроить шоу вокруг российской группы «Би-2», хотели подставить занимающихся освобождением заложников и сотрудничающих по этому вопросу с Москвой, сообщила в эфире «ТВ Центр» представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По ее словам, внешнеоплитическое ведомство Израиля устроило «настоящее шоу [вокруг «Би-2»] ни к месту, ни ко времени».
Как отметила Захарова, когда в Израиле проводили пресс-конференцию музыкального коллектива «с участием руководства МИД Израиля, на которую не пустили российских журналистов, в этот же день в МИД РФ принимали делегацию из Израиля, представители которой просили оказать им помощь через наши дипломатические учреждения для того, чтобы повлиять на ситуацию с заложниками».
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС старается не только «выражать свою солидарность» с российскими оппозиционерами, но и оказывать им практическую поддержку. Так он отреагировал на ситуацию с группой «Би-2» в Таиланде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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