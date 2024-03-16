ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области

Украинская сторона сбросила снаряд с беспилотника на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области, сообщили в УИК.

По избирательным участкам в Херсонской области ВСУ нанесли удары

В результате инцидента никто не пострадал.

ТАСС со ссылкой на председателя избирательной комиссии №511 Наталью Рябенькую сообщает, что происшествие случилось около 7 утра. Здание не пострадало.

Ранее в городе Скадовск Херсонской области в мусорной урне перед избиркомом сдетонировало взрывное устройство, сообщил избирком региона в своем Telegram-канале. Уточнялось, что никто не пострадал, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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