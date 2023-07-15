Суд: Несколько подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак - несовершеннолетние

Некоторые из шестерых подозреваемых в покушении на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак не являются совершеннолетними, сообщили в Басманном суде столицы.

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Накануне стало известно, что следственный комитет России потребовал арестовать всех членов националистических организаций.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки подготовки убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

В ФСБ уточнили, что злоумышленники признались в подготовке покушения на здание СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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