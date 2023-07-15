Суд: Несколько подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак - несовершеннолетние

Кремль: Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Рамапосой МИД: Москва готова организовать трехстороннюю встречу для обсуждения мирного договора между Баку и Ереваном СМИ: Индия и Франция работают над новым планом по урегулированию конфликта РФ и Украины СМИ: бывший защитник ЦСКА Фернандес подписал контракт с «Зенитом»