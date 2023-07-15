Суд арестовал шестерых подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак

Московский суд арестовал шестерых фигурантов дела о «подготовке покушения» на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

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Уточняется, что четверых несовершеннолетних злоумышленников, чьи имена в суде не назвали, а также Михаила Балашова и Егора Сергеева арестовали до 14 сентября.

Защита просила не заключать подозреваемых под стражу, а также передать несовершеннолетних под присмотр родителей, в чем им было отказано.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки подготовки убийства Симоньян и Собчак. В ФСБ уточнили, что злоумышленники признались в подготовке покушения на здание СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Ксения СобчакМаргарита СимоньянПокушениеАрест

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