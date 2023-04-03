В Кремле назвали терактом убийство военкора Татарского

Кремль считает терактом убийство военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Военкор погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля. По подозрению в причастности к ЧП задержана жительница Петербурга Дарья Трепова. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, взрыв был спланирован украинскими спецслужбами при участии агентов из числа сторонников «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иностранным агентом и запрещен в России как экстремистская организация).

Как отметил представитель Кремля, российского лидера Владимира Путина незамедлительно проинформировали о гибели военкора. По словам Пескова, сейчас идет активная фаза следствия по делу о взрыве.

«Мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате этого теракта и, конечно, соболезнуем родным и близким Фомина», — указал пресс-секретарь.

Песков добавил, что Россия столкнулась с киевским режимом, который поддерживает теракты и «стоит за убийствами людей в течение многих лет», начиная с 2014 года, именно поэтому проводится специальная военная операция.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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