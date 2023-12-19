Родион Газманов назвал смерть Дмитрия Красилова неожиданной
19 декабря 202302:02
Российский певец Родион Газманов назвал неожиданной смерть танцора и шоумена Дмитрия Красилова, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, они недавно виделись на одном из мероприятий. Газманов назвал Красилова открытым, позитивным и потрясающим человеком.
Красилов скончался от сердечной недостаточности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru