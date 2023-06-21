«Самое страшное»: Капитан назвал две версии случившегося с батискафом в Атлантике

Накануне NBC со ссылкой на интервью основателя OceanGate Стоктона Раша от 2020 года сообщил, что корпус пропавшего в Атлантическом океане батискафа демонстрировал признаки «циклической усталости». В интервью изданию Geekwire Раш сообщал, что из-за этого максимальная глубина погружения аппарата была снижена до трех тысяч метров. А обломки «Титаника», как отмечает NBC, покоятся на глубине 3,8 тысячи метров. Игорь Курдин считает, что в процессе погружения на батискафе произошла аварийная ситуация.

«Подлодка перед каждым выходом в море проверяется на герметичность. Это обязательная процедура перед погружением. Проводились ли такие проверки на этом батискафе… Очень сомневаюсь. Во-вторых, расчетное время погружения батискафа к "Титанику" составляло около восьми часов. Он движется как в горизонтальном, так и вертикальном направлении очень медленно, это не атомная подлодка. Поэтому, когда связь пропала через 1:45 минут, следует предположить, что он не достиг расчетной точки и произошло что-то неординарное. Самое страшное на батискафе – это либо пожар, источником которого могла быть аккумуляторная батарея, либо не выдержал корпус аппарата и произошло поступление воды», - сказал Курдин.

Капитан отметил, что коммерческий туризм несет большую опасность. Он объяснил, что в случае аварийных ситуаций, которые могут произойти, простые туристы оказываются абсолютно неподготовленными.

«Развивающийся в последнее время коммерческий туризм несет большую опасность. В гидросферу, в космос отправляются неподготовленные люди, которым важен адреналин и ничего больше. Это ведет к тому, что в случае аварийных ситуаций, которые могут произойти, они оказываются абсолютно неподготовленными. Там (в батискафе - ред. НСН) был один или два профессиональных пилота, остальные люди – это туристы. Мы не можем даже предположить, как они себя поведут в случае аварийной ситуации», - резюмировал Курдин.