Количество пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до шести

В центре Москвы количество пострадавших в дородно-транспортном происшествии на Кожевнической улице выросло до шести, сообщает ГУ МВД России по Москве.

В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом

Это пять пешеходов, двое из которых несовершеннолетние, и пассажир автомобиля.

Ранее стало известно, что водитель, устроивший ДТП, был пьян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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