Количество пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до шести
16 марта 202502:01
В центре Москвы количество пострадавших в дородно-транспортном происшествии на Кожевнической улице выросло до шести, сообщает ГУ МВД России по Москве.
Это пять пешеходов, двое из которых несовершеннолетние, и пассажир автомобиля.
Ранее стало известно, что водитель, устроивший ДТП, был пьян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru