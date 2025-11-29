На Урале опрокинулся на трассе автобус с детской футбольной командой
Автобус с детской футбольной командой опрокинулся на трассе в Агаповском районе Челябинской области. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла на 181-м километре трассы Южноуральск - Магнитогорск.
«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», - указали в Госавтоинспекции.
Автобус перевозил юных футболистов из Магнитогорска на соревнования в Челябинск, в момент ДТП в нем находились 37 человек. Погибших в результате инцидента нет. Шестерых детей осматривают в автомобилях скорой помощи, информация об их состоянии уточняется.
Ранее в Якутии пассажирский рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Toyota Vitz, пострадали три человека.
