На Урале опрокинулся на трассе автобус с детской футбольной командой

Автобус с детской футбольной командой опрокинулся на трассе в Агаповском районе Челябинской области. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла на 181-м километре трассы Южноуральск - Магнитогорск.

«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», - указали в Госавтоинспекции.

Автобус перевозил юных футболистов из Магнитогорска на соревнования в Челябинск, в момент ДТП в нем находились 37 человек. Погибших в результате инцидента нет. Шестерых детей осматривают в автомобилях скорой помощи, информация об их состоянии уточняется.

Шестерых детей осматривают в автомобилях скорой помощи, информация об их состоянии уточняется.


