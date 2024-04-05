СК нашел в телефонах террористов связь теракта в «Крокусе» с СВО

Правоохранители получили данные из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», которые могут свидетельствовать о связи между совершенным преступлением и специальной военной операцией. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению», — указали в Следкоме.

По данным ведомства, злоумышленники по указанию куратора выбрали для нападения «Крокус Сити Холл». В годовщину начала СВО, 24 февраля 2024 года, один из обвиняемых нашел в Сети и отправил куратору скриншоты изображений входов, подъездных путей к зданию. Кроме того, в телефоне фигуранта обнаружили фото людей в камуфляже с флагом Украины на фоне разрушенных домов и изображение украинской почтовой марки «с нецензурным жестом».

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между... террористическим актом и проведением специальной военной операции», — подчеркнули в СК.

Правоохранители продолжают меры по проверке причастности к преступлению украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций.

Накануне ФСБ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске трех пособников теракта в «Крокус Сити Холле», напоминает телеканал «360». По данным силовиков, двое из задержанных переводили средства на покупку использовавшегося террористами оружия и транспорта, еще один финансировал исполнителей и вербовал пособников.

