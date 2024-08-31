Алаудинов: В Судже командир-срочник спас 18 бойцов и погиб в бою с ВСУ

Как отметил генерал-майор, около недели назад спецназ через отряд «Аида» выводил из Суджи группу военных, в том числе «вроде 18 срочников». Бойцов удалось вывести с этого участка живыми.

«У этих ребят был командир взвода — такой же срочник, как они, но он был командиром взвода. Он их вывел с пограничных постов, непосредственно с позиций, и вывел в саму Суджу», — указал Алаудинов.

Солдаты вошли в один из домов, однако это увидели украинские боевики и начали засыпать здание гранатами. Командир дал подчиненным приказ уходить через заднюю дверь, а сам вызвался прикрыть бойцов.

«На протяжении десяти минут был бой, и, насколько я понял, он в этом бою погиб», — рассказал генерал-майор.

Алаудинов назвал командира, спасшего своих бойцов, героем, и отметил, что такие военные должны быть примером для срочников.

