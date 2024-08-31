В Шебекине при обстреле ВСУ пострадала женщина

«Женщину с различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал губернатор в Telegram.

По словам Гладкова, в городе выявили повреждения фасадов и остекления четырех многоквартирных домов. Данные о последствиях обстрела уточняются.

Ранее ВСУ обстреляли Белгород. В результате атаки погибли пять человек, еще 46 пострадали.

