В Шебекине при обстреле ВСУ пострадала женщина
31 августа 202408:53
Украинские войска обстреляли город Шебекино Белгородской области, один человек пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Женщину с различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал губернатор в Telegram.
По словам Гладкова, в городе выявили повреждения фасадов и остекления четырех многоквартирных домов. Данные о последствиях обстрела уточняются.
Ранее ВСУ обстреляли Белгород. В результате атаки погибли пять человек, еще 46 пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru