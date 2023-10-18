Путин: никто на Ближнем Востоке не хочет полномасштабной войны
Никто из лидеров Ближнего Востока не хочет продолжения конфликта и разрастание его в полномасштабную войну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Пекине на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передает ТАСС.
Российский лидер отметил, что его переговоры с пятью лидерами стран региона были своевременными и важными.
«У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации», - рассказал Путин.
В понедельник он провел телефонные переговоры с президентами Египта, Ирана, Сирии и Палестины, а также с главой правительства Израиля.
Ранее Владимир Путин назвал очевидным провал политики США на Ближнем Востоке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru