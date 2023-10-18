Путин: никто на Ближнем Востоке не хочет полномасштабной войны

Российский лидер отметил, что его переговоры с пятью лидерами стран региона были своевременными и важными.

«У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации», - рассказал Путин.

В понедельник он провел телефонные переговоры с президентами Египта, Ирана, Сирии и Палестины, а также с главой правительства Израиля.

Ранее Владимир Путин назвал очевидным провал политики США на Ближнем Востоке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

