Путин: никто на Ближнем Востоке не хочет полномасштабной войны

Никто из лидеров Ближнего Востока не хочет продолжения конфликта и разрастание его в полномасштабную войну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Пекине на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передает ТАСС.

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Российский лидер отметил, что его переговоры с пятью лидерами стран региона были своевременными и важными.

«У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации», - рассказал Путин.

В понедельник он провел телефонные переговоры с президентами Египта, Ирана, Сирии и Палестины, а также с главой правительства Израиля.

Ранее Владимир Путин назвал очевидным провал политики США на Ближнем Востоке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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