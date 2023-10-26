Шиитские группировки атаковали базу США в Иракском Курдистане

Базу атаковали при помощи двух беспилотников. Отмечается, что дроны попали по целям.

Информации о пострадавших и разрушений не поступало. Вашингтон пока не комментировал атаку.

Президент США Джо Байден пригрозил Ирану ответом в случае продолжения атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке. По его словам, военнослужащие размещены в регионе для борьбы с терроризмом.

По информации Пентагона, с 17 по 24 октября американские базы в Ираке и Сирии обстреляли 13 раз, сообщает «Радиоточка НСН».

