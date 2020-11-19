Главный военный инспектор Армении был отозван из Карабаха из-за жены Пашиняна

Генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший накануне в отставку с поста главного военного инспектора Армении, рассказал, почему был отозван из Нагорного Карабаха во время боевых действий.

По его словам, это было связано с замечанием, которое он сделал жене армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Акопян рассказал, что попросил женщину покинуть командный центр в Карабахе, так как там находится много мужчин, которые могут выругаться матом. Он пояснил, что присутствие Анны Акопян при это нежелательно. После инцидента генерал-полковника вызвали в Ереван, передает «Интерфакс».