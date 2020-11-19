Главный военный инспектор Армении был отозван из Карабаха из-за жены Пашиняна

Генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший накануне в отставку с поста главного военного инспектора Армении, рассказал, почему был отозван из Нагорного Карабаха во время боевых действий.

По его словам, это было связано с замечанием, которое он сделал жене армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Акопян рассказал, что попросил женщину покинуть командный центр в Карабахе, так как там находится много мужчин, которые могут выругаться матом. Он пояснил, что присутствие Анны Акопян при это нежелательно. После инцидента генерал-полковника вызвали в Ереван, передает «Интерфакс».

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Военного отправили сдавать тест на коронавирус, результат был отрицательный, но в документах сообщалось о воспалении легких. Акопяну сообщили, что он не может вернуться в командный центр в Карабахе, так как у него якобы коронавирус.

«Выводы делайте сами», - заявил Акопян.

Ранее супруга премьер-министра Армении Анна Акопян заявила о намерении отправиться в зону конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает телеканал «360».


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ФОТО: РИА Новости / Ваган Степанян
ТЕГИ:Нагорный Карабах
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