Экс-главный военный инспектор Армении рассказал о преступлении Пашиняна
Решение армянских властей отправить на войну в Нагорный Карабах добровольцев было преступным, передает телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти» слова генерал-полковника Мовсеса Акопяна, ушедшего в минувшую среду в отставку с поста главного военного инспектора Армении.
«Совершено преступление. На третий день войны руководитель страны (премьер-министр Никол Пашинян) приостановил мобилизацию, решив отправить добровольцев на передовую. Обоснования этого решения мне не известно. Мобилизация в Карабахе была осуществлена на 78%, в Армении - на 52%. Кроме того, совершенно секретным решением было сокращено пять полков», - сказал Акопян на пресс-конференции в Ереване.
После подписания соглашения о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным, Россия почти сразу направила на эту территорию около двух тысяч миротворцев и пятисот единиц техники. Согласно подписанному соглашению, Армения должна вернуть Азербайджану несколько районов. Из-за такого исхода конфликта в стране начались народные волнения.
В четверг армянская оппозиция вышла на улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна. В ходе протестных акций оппозиционные активисты перекрыли несколько центральных улиц армянской столицы. Сотрудники полиции оттеснили митингующих с проезжей части.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в ходе пресс-конференции НСН сказал, что Пашинян сможет удержаться только с помощью диктатуры.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян оценил в эфире НСН план премьера Армении по выходу из кризиса после поражения в Карабахе и его политические перспективы.
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