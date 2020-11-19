Экс-главный военный инспектор Армении рассказал о преступлении Пашиняна

После подписания соглашения о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным, Россия почти сразу направила на эту территорию около двух тысяч миротворцев и пятисот единиц техники. Согласно подписанному соглашению, Армения должна вернуть Азербайджану несколько районов. Из-за такого исхода конфликта в стране начались народные волнения.

В четверг армянская оппозиция вышла на улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна. В ходе протестных акций оппозиционные активисты перекрыли несколько центральных улиц армянской столицы. Сотрудники полиции оттеснили митингующих с проезжей части.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в ходе пресс-конференции НСН сказал, что Пашинян сможет удержаться только с помощью диктатуры.

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян оценил в эфире НСН план премьера Армении по выходу из кризиса после поражения в Карабахе и его политические перспективы.

