Краеугольные Курилы. Воинствующих японцев предупредили об ответных действиях России
Читатели японского интернет-портала Yahoo News Japan считают, что властям страны надо действовать «безжалостно» с Россией из-за неоправданной ранее политики возвращения Курильских островов.
Так пользователи отреагировали на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, выступившего против предложения японской стороны о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Глава МИД напомнил, что инициатива противоречит Конституции РФ.
Так, юзер под ником Tsu призвал официальный Токио «начать действовать безжалостно» и ввести против РФ санкции. Пользователь под ником Yuu считает, что Япония вернет «северные территории», как называют Курильские острова в стране, если развяжет войну против РФ. В противном случае Токио придется «терпеть унижение».
Японский политолог, профессор университета Цукуба, Ицуро Накамура оценил заявление президента России Владимира Путина насчет десятилетней отмены налогов для бизнеса на Курильских островах.
По его словам, для японского правительства заявление Путина может стать потрясением, так как, исходя из слов российского президента, налоговые послабления могут получить предприятия из разных стран, а в Японии привыкли считать вопрос «северных территорий» делом сугубо России и Японии.
Ранее в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин объявил, что бизнес на Курильских островах будет освобожден от налогов на 10 лет. Причем налоговыми и таможенными преимуществами смогут воспользоваться не только российские бизнесмены, но и иностранные инвесторы.
Глава Центра японских исследований РАН Валерий Кистанов считает, что Япония не пойдет ни на какое экономическое сотрудничество по Курильским островам. Об этом он заявил «Радиоточке НСН», комментируя анонс Путина по большому сотрудничеству с Токио.
«Если Мишустин приедет на Дальний восток посмотреть на южные Курилы, будет скандал дипломатический, как это было в 2010 году, когда тогдашний президент Медведев съездил на остров Кунашир. Может, до такого масштаба не дойдет, тогда посла отозвали, пулю нам в посольство присылали и так далее. Запасайтесь попкорном, скоро Мишустин поедет на Дальний Восток», - отметил он.
В планах поездки Мишустина на Дальний Восток посещение острова Итуруп, Южно-Сахалинска и Комсомольска-на-Амуре. Далее премьер отправиться в Сибирь, где встретится с губернатором Иркутской области.
Бывший посол России в Японии Александр Панов в эфире «Радиоточки НСН» заявил, что отношения с Японией зашли в тупик после заявлений российской стороны и, согласно конституции, никаких территориальных уступок быть не может.
«Никакую блокаду Япония объявить не сможет. Это объявление войны, а тут Япония России не конкурент. Это все чушь! Ни к чему это не приведет, кроме, может быть, жесткого заявления с нашей стороны», - заключил экс-посол.
Напомним, 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции во Второй мировой войне, который, в частности, зафиксировал выполнение соглашений Ялтинской конференции 1945 года в части передачи под суверенитет СССР Южного Сахалина и Курильских островов. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета.
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