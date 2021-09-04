Краеугольные Курилы. Воинствующих японцев предупредили об ответных действиях России

Глава Центра японских исследований РАН Валерий Кистанов считает, что Япония не пойдет ни на какое экономическое сотрудничество по Курильским островам. Об этом он заявил «Радиоточке НСН», комментируя анонс Путина по большому сотрудничеству с Токио.

«Если Мишустин приедет на Дальний восток посмотреть на южные Курилы, будет скандал дипломатический, как это было в 2010 году, когда тогдашний президент Медведев съездил на остров Кунашир. Может, до такого масштаба не дойдет, тогда посла отозвали, пулю нам в посольство присылали и так далее. Запасайтесь попкорном, скоро Мишустин поедет на Дальний Восток», - отметил он.

В планах поездки Мишустина на Дальний Восток посещение острова Итуруп, Южно-Сахалинска и Комсомольска-на-Амуре. Далее премьер отправиться в Сибирь, где встретится с губернатором Иркутской области.