Раскрыт план спасения Украины на фоне дефицита газа
Компания «Нафтогаз Украины» получит от «Оператора ГТС (газотранспортной системы - НСН) Украины» 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) на закупку газа для преодоления дефицита топлива зимой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
По данным издания, в преддверии отопительного сезона «Нафтогаз» столкнулся с нехваткой топлива: вместо необходимых 19 млрд кубометров газа на Украине есть лишь 15. Закупка недостающего объема при нынешних спотовых ценах на газ будет стоить более 120 млрд гривен (около 4,5 млрд долларов).
«Экономическая правда» подчеркивает, что даже в случае кратного сокращения котировок «Нафтогазу» понадобятся десятки миллиардов гривен дл закупки газа.
Для решения этой проблемы оператор ГТС выплатит «Нафтогазу» крупную компенсацию за потерю контроля над газотранспортной системой в результате прошлогоднего анбандлинга. Соответствующее постановление утвердило правительство Украины. Общий размер компенсаций может составить 51 млрд гривен.
При этом ранее ожидалось, что 48 млрд гривен, которые выплатит «Оператор ГТС Украины», будут направлены «Нафтогазу» в течение пяти лет равными частями по 9,6 млрд. Однако теперь предполагается, что компания получит всю сумму до конца года.
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