В Дании объявили о готовности «Северного потока - 2» к эксплуатации
Датское энергетическое агентство (ДЭА) заявило, что одна нитка газопровода «Северный поток - 2» может быть введена в эксплуатацию, сообщает пресс-служба агентства.
В сообщении уточняется, что речь идёт о трубопроводе Б. В ДЭГ отметили, что компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия для ввода нитки в эксплуатацию, в том числе, требования по сертификации.
В агентстве добавили, что для введения в эксплуатацию трубопровода А, необходимо выполнить некоторые условия.
Ранее компания-оператор «Северного потока - 2» Nord Stream 2 AG объявила, что первую нитку газопровода начали заполнять газом и после достижения необходимого уровня объёма и давления продолжится техническое тестирование.
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