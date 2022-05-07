СМИ: В Австрии признали «неприятную правду» насчет российского газа
По мнению министра энергетики Австрии Леоноры Гевесслер, понадобятся годы, чтобы отказаться от газа из России, передает Bloomberg.
Гевесслер отметила, что произошедшее на Украине заставило страну столкнуться с «неприятной правдой».
«Это потребует огромных усилий, и мы должны быть готовы к тому, что на это потребуется время. Если нам нужно создать стратегический резерв сейчас, туда может быть включен и российский газ», — цитирует ее Газета.ru.
Агентство отмечает, что Австрия поддерживает старую и глубокую связь с российской энергетикой в Европе. Вена в 2018 году продлила долгосрочный газовый контракт до 2040 года.
Ранее власти Австрии назвали красной линией эмбарго на поставки российского газа. Австрия выступает против введения запрета на поставки газа из России. Об этом заявила министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек в интервью медиагруппе Funke.
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