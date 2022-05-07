«Газпром» направил европейским клиентам разъяснения об оплате газа рублями
«Газпром» направил клиентам из Евросоюза письма, в которых разъяснил процедуру оплаты российского газа за рубли. В документе отмечается, что указ президента от 4 мая «уточняет процедуру», которая была изложена в первоначальном документе о платежах за газ в рублях.
Об этом сообщает агентство Bloomberg 7 мая.
«В письме «Газпрома» говорится, что распоряжение обеспечивает прозрачность движения денежных средств от иностранных покупателей и исключает возможность участия в расчетах какой-либо «третьей стороны», — сообщает СМИ.
Альтернативных источников получения газа в Европе сейчас нет, и в ближайшие годы не появится, объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков.
«Бизнес не будет вкладываться в строительство терминалов для получения СПГ из Америки, на их строительство и запуск уйдет несколько лет. Затем еще десятки лет уйдут на то, чтобы эти проекты окупились. А за это время, скорее всего, отношения с Россией наладятся и снова на полную мощность будут открыты магистральные газопроводы с гораздо более дешевым трубопроводным газом из России», - обрисовал перспективы эксперт Минэкономразвития РФ.
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