«Газпром» направил европейским клиентам разъяснения об оплате газа рублями

Об этом сообщает агентство Bloomberg 7 мая.

«В письме «Газпрома» говорится, что распоряжение обеспечивает прозрачность движения денежных средств от иностранных покупателей и исключает возможность участия в расчетах какой-либо «третьей стороны», — сообщает СМИ.

Альтернативных источников получения газа в Европе сейчас нет, и в ближайшие годы не появится, объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков.

«Бизнес не будет вкладываться в строительство терминалов для получения СПГ из Америки, на их строительство и запуск уйдет несколько лет. Затем еще десятки лет уйдут на то, чтобы эти проекты окупились. А за это время, скорее всего, отношения с Россией наладятся и снова на полную мощность будут открыты магистральные газопроводы с гораздо более дешевым трубопроводным газом из России», - обрисовал перспективы эксперт Минэкономразвития РФ.



