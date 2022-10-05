Вице-премьер Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти
Вице-премьер РФ Александр Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg.
По его словам, это необходимо было сделать, чтобы сбалансировать рынок перед сезонным снижением спроса.
Новак также сообщил, что участники сделки ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2023 года.
Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН заявил, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти в ответ на санкции Евросоюза, что негативным образом скажется на энергетической безопасности США.
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