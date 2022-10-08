В Саудовской Аравии заявили, что сократят нефтедобычу не во вред США

«У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями», — указал министр в интервью Fox News.

Аль-Джубейр заверил, что Саудовская Аравия не ставила целью навредить Соединенным Штатам.

Ранее страны ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Объединение приняло такое решение из-за неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. В США назвали принятые меры «разочаровывающими» и пообещали принять ответные меры в отношении Саудовской Аравии.

