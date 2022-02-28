ЕС запретил операции с управлением резервами и активами ЦБ РФ
Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального Банка России, сообщает ТАСС.
Об этом говорится в официальном журнале ЕС. Также ограничение коснется любое юридическое лицо, организацию или орган, действующий от имени или по поручению ЦБ России.
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это заморозит транзакции российского регулятора. Брюссель также запретит российским олигархам использовать активы, находящиеся на территории ЕС.
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