Банки продают доллар по 150 рублей
В системно-значимых банках России спреды на обмен валют составляют от 10 до 70 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайтов 13 кредитных организаций на предмет величины разницы между покупкой и продажей долларов и евро.
Так, наибольший размер спредов по доллару и евро зафиксирован у «Тинькофф», «Райффайзенбанка» и «Промсвязьбанка» - 60–70 рублей. В «Тинькофф» рубли на доллары меняют по 152,3, обратно — 85,7. По евро эти показатели равны 163,8 и 92,15 соответственно. В «Райффайзенбанке» валюту США можно купить по 150 рублей, а ЕС — по 169. При этом можно продать по 89,99 и 101,31.
В «Промсвязьбанке» американскую валюту покупают у населения по 72,94 и продают по 132,94 рубля, а европейскую — по 83,38 и 143,38 рубля за единицу соответственно.
Самый низкий спер у Росбанка (10 рублей), РСХБ (15-15,5) и Сбербанка (15-16).
Центробанк России установил официальный курс доллара США на 26-28 февраля в размере 83,54 рублей, евро — 93,59.
По словам экспертов, финансовые организации используют замешательство среди россиян, чтобы максимизировать свою прибыль.
Как сообщалось, регулятор располагает всеми ресурсами и инструментами, необходимыми для поддержки финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора.
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