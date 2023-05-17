В МИД Индии после угроз из-за нефти посоветовали Боррелю посмотреть регламент ЕС
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посоветовал верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю изучить документы ЕС, прежде чем угрожать Нью-Дели ограничениями из-за продажи продуктов переработки нефти из России. Об этом сообщает агентство ANI.
Ранее Боррель назвал обходом санкций поставки в Европу из Индии дизеля и бензина, которые производятся «с использованием российской нефти». Глава евродипломатии подчеркнул, что Брюссель должен «принять меры».
«Посмотрите на правила Совета ЕС: российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская», — указал Джайшанкар.
Глава индийского МИД напомнил Боррелю о регламенте, касающемся санкций в отношении России, и разрешающем ввозить нефтепродукты, произведенные из российской нефти в третьих странах.
Между тем профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с телеканалом «360» допустил, что европейские страны могут полностью отказаться от российской нефти. Однако РФ сможет увеличить продажу сырья «в ту же Индию» и другие государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru