В МИД Индии после угроз из-за нефти посоветовали Боррелю посмотреть регламент ЕС

Ранее Боррель назвал обходом санкций поставки в Европу из Индии дизеля и бензина, которые производятся «с использованием российской нефти». Глава евродипломатии подчеркнул, что Брюссель должен «принять меры».

«Посмотрите на правила Совета ЕС: российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская», — указал Джайшанкар.

Глава индийского МИД напомнил Боррелю о регламенте, касающемся санкций в отношении России, и разрешающем ввозить нефтепродукты, произведенные из российской нефти в третьих странах.

Между тем профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с телеканалом «360» допустил, что европейские страны могут полностью отказаться от российской нефти. Однако РФ сможет увеличить продажу сырья «в ту же Индию» и другие государства.

