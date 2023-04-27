Россия перенаправит в Азию 140 млн тонн экспорта нефти

Россия перенаправит в Азию 140 млн тонн нефти и нефтепродуктов из 220 млн тонн сырья, которое ранее экспортировали в Европу. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

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«В этому году уйдет 140 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Останется порядка 80-90 миллионов тонн на Западе», — подчеркнул зампред правительства.

Таким образом, в текущем году в Азию будет перенаправлено более 60% нефтяного экспорта. В 2022 году на восточное направление перенаправили около 40 млн тонн сырья, пишет RT.

Между тем СМИ сообщили, что Евросоюз остается крупнейшим импортером российской нефти, несмотря на санкции. Сообщество продолжает закупать рекордное количество сырья из РФ через основных его покупателей: Китай, Индию, Турцию, ОАЭ и Сингапур, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьРоссияАлександр Новак

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