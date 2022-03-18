АвтоВАЗ остановит сборку Lada Granta

АвтоВАЗ с 21 по 28 марта остановит сборку Lada Granta с возможностью продления режима простоя до 4 апреля. Об этом говорится в сообществе Avtograd news, в котором была представлена информация о работе предприятий в Тольятти и в Ижевске на следующей неделе.

При этом завод возобновит сборку Lada Vesta. Отмечается, что с 21 марта за три дня планируется собрать 1,6 тысячи экземпляров. Выпуск запчастей в этот период также продолжится. Но предприятие в Ижевске, которое выпускает только это семейство, из-за нехватки комплектующих находится в простое с 28 февраля.

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По данным источника, сейчас все линии АвтоВАЗа, кроме Granta и Niva, которые производятся с 14 марта, простаивают. Сообщается, что дни простоя будут оплачены в размере двух третьих от средней заработной платы. С 4 апреля на предприятии начинается перенесенный с лета корпоративный отпуск. Он продлится до 24 апреля.

При этом информации о возобновлении сборки автомобилей на линии B0 (Lada Largus, Lada XRay, Sandero и Renault Logan), которая не работает с 28 февраля, пока нет.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
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