АвтоВАЗ остановит сборку Lada Granta
АвтоВАЗ с 21 по 28 марта остановит сборку Lada Granta с возможностью продления режима простоя до 4 апреля. Об этом говорится в сообществе Avtograd news, в котором была представлена информация о работе предприятий в Тольятти и в Ижевске на следующей неделе.
При этом завод возобновит сборку Lada Vesta. Отмечается, что с 21 марта за три дня планируется собрать 1,6 тысячи экземпляров. Выпуск запчастей в этот период также продолжится. Но предприятие в Ижевске, которое выпускает только это семейство, из-за нехватки комплектующих находится в простое с 28 февраля.
По данным источника, сейчас все линии АвтоВАЗа, кроме Granta и Niva, которые производятся с 14 марта, простаивают. Сообщается, что дни простоя будут оплачены в размере двух третьих от средней заработной платы. С 4 апреля на предприятии начинается перенесенный с лета корпоративный отпуск. Он продлится до 24 апреля.
При этом информации о возобновлении сборки автомобилей на линии B0 (Lada Largus, Lada XRay, Sandero и Renault Logan), которая не работает с 28 февраля, пока нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 442 / сут.
Умерли
364 тыс.+524 / сут.
Выздоровели
16,0 млн+105 тыс. / сут.
- Разработчик сайта Кремля посоветовал россиянам создать собственный VPN
- «Прекратить незамедлительно!»: Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в терроризме
- Песков: прерывание трансляции речи Путина произошло из-за технического сбоя
- «Не проиграл ни одного сражения»: Путин процитировал в Лужниках адмирала Ушакова
- АвтоВАЗ остановит сборку Lada Granta
- Компания Pirelli объявила о прекращении инвестиций в Россию
- Захарова: Москва ответит на все высылки российских дипломатов
- Стартовали переговоры лидеров США и КНР
- СМИ: Джонсон и Зеленский обсудили переговоры Украины с Россией
- Путин процитировал Библию в «Лужниках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru