АвтоВАЗ остановит сборку Lada Granta

АвтоВАЗ с 21 по 28 марта остановит сборку Lada Granta с возможностью продления режима простоя до 4 апреля. Об этом говорится в сообществе Avtograd news, в котором была представлена информация о работе предприятий в Тольятти и в Ижевске на следующей неделе.

При этом завод возобновит сборку Lada Vesta. Отмечается, что с 21 марта за три дня планируется собрать 1,6 тысячи экземпляров. Выпуск запчастей в этот период также продолжится. Но предприятие в Ижевске, которое выпускает только это семейство, из-за нехватки комплектующих находится в простое с 28 февраля.