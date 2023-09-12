Ефимов: Территорию промзоны «Карачарово» благоустроят в Москве

Реорганизацию бывшей промзоны «Карачарово» в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) проведут на юго-востоке Москвы. Проект работ опубликован на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, будет реорганизовано два участка суммарной площадью 4,5 га. «Размер инвестиций в реализацию проекта составит более восьми млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 344 млн рублей. По итогам редевелопмента участков будет создано около 900 рабочих мест», — отметил заммэра.

Сейчас здесь расположены старые складские помещения, а также базы ремонта и хранения спецтехники. Провести реорганизацию смогут правообладатели земельных участков и недвижимого имущества, городские операторы или определенный в результате торгов инвестор.

Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман анонсировал строительство на территории промзоны «Карачарово» 50 тысяч «квадратов» спортивных и общественно-деловых объектов, в частности, гостиницы, торгового центра, отделений кредитных организаций, офисных зданий, спорткомплекса и ФОК с футбольным полем. Также застройщик проведет благоустройство прилегающей территории, заявил руководитель ведомства.

Программа КРТ предусматривает создание многофункциональных городских кварталов с жилыми домами, дорогами и необходимой инфраструктурой на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Сегодня в Москве реализуются 188 проектов КРТ, их суммарная площадь — порядка 2,45 тысячи га.

