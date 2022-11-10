«Не люблю искать дно»: Набиуллина ответила на вопрос о спаде экономики
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о спаде российской экономики, отметила, что не любит «искать дно». Об этом глава ЦБ заявила на форуме финансовых технологий Finopolis.
«Я так не люблю искать дно», — заметила Набиуллина, отвечая на вопрос, прошла ли экономика страны дно или спада еще стоит ожидать.
Ранее Набиуллина предупредила, что в последнее время баланс рисков в глобальной экономике сместился в сторону «если не полномасштабного кризиса, то более жесткого варианта развития событий», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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