Лавров: Никому не удастся остановить российскую экономику
Подорвать экономику и внутриполитическую стабильность России не удастся никому, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом говорится в тексте обращения главы МИД, зачитанного в ходе Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.
«Можно с уверенностью утверждать, что никому не удастся остановить российскую экономику и подорвать внутриполитическую стабильность. Наша страна продолжает уверенно идти своим курсом, несмотря на трудности», - приводит слова Лаврова РИА Новости.
Как отметил министр, в текущих условиях Россия активно развивает отношения с государствами СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, и при этом не отгораживается от деловых партнеров в Европе и Северной Америке.
Лавров указал, что некоторые соотечественники за рубежом сталкиваются с «пещерной» русофобией и даже расизмом. Однако, по словам министра, это не сломило российское общество, лишь подстегнув стремление к единству и солидарности.
Ранее Лавров заявил, что нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие России в западных странах, напоминает «Свободная пресса». Глава МИД пояснил, что дипломаты работают в сложных условиях, «им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений».
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