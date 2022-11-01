Лавров: Никому не удастся остановить российскую экономику

«Можно с уверенностью утверждать, что никому не удастся остановить российскую экономику и подорвать внутриполитическую стабильность. Наша страна продолжает уверенно идти своим курсом, несмотря на трудности», - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Как отметил министр, в текущих условиях Россия активно развивает отношения с государствами СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, и при этом не отгораживается от деловых партнеров в Европе и Северной Америке.

Лавров указал, что некоторые соотечественники за рубежом сталкиваются с «пещерной» русофобией и даже расизмом. Однако, по словам министра, это не сломило российское общество, лишь подстегнув стремление к единству и солидарности.

Ранее Лавров заявил, что нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие России в западных странах, напоминает «Свободная пресса». Глава МИД пояснил, что дипломаты работают в сложных условиях, «им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений».

