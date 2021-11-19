Спасает Украину? «Северному потоку-2» грозят «уничтожением» и бюрократией
Пока аналитики заявляют о том, что запуск «Северного потока-2» нужен, в первую очередь, Германии, она приостановила его сертификацию то ли по бюрократическим, то ли по политическим причинам.
Обозреватель информационного агентства Bloomberg Леонид Бершидский заявил, что газопровод «Северный поток-2» будет незамедлительно уничтожен в случае, если Россия нападет на Украину с полномасштабными боевыми действиями. При этом он отмечает, что «менее масштабная операция» затянула бы запуск трубопровода, что дало бы возможность США «выиграть время и получить аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом».
А тем временем Германия, возможно идя на поводу у партнеров по Евросоюзу, 16 ноября временно приостанавливает сертификацию, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, уже полностью готового к эксплуатации «Северного потока-2». В Берлине это объясняют тем, что для признания компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG необходима реорганизация правовой формы. В случае если она передаст своей «дочке» основной капитал и персонал, процесс сертификации будет возобновлен.
В Кремле на такое решение отреагировали без возражений, подтвердив, что все делается в рамках закона.
«В данном случае действительно существуют определенные протоколы, нормы европейского законодательства на этот счет. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Германия вынуждена прислушиваться ко всем членам ЕС и Украине, но не будет ставить европейскую солидарность выше своих интересов и не станет тормозить запуск «Северного потока-2».
«У немцев свои отношения с Россией и ЕС, просто из-за европейской солидарности где-то ведутся переговоры с Польшей и с украинской стороной, потому что немцы хотят показать, что они все-таки солидарны. Но я не думаю, что это будет тормозить «Северный поток – 2» и накладывать новые проблемы на оперативные действия потока», - говорил он. Но, как видим, этого все-таки не случилось.
При этом уже после заморозки сертификации Рар заявил, что Германия приняла не политическое, а юридическое решение.
«Здесь не обошлось без давления Еврокомиссии, где есть такие страны, как Польша. Действительно, сейчас компания Nord Stream 2 AG должна доказать, что она не зависит от производителя газа. Там сидят профессионалы, они знают, что такое европейское право и что такое немецкое право. Пока нельзя говорить о том, что Германия хочет приостановить «Северный поток-2». Можно было ожидать, что со стороны Еврокомиссии, которая тоже еще должна сказать последнее слово по «Северному потоку-2», будет негативная реакция в отношении этой трубы. Еврокомиссия состоит не только из немцев и итальянцев, которые за «Северный поток». Там есть влиятельные страны, у которых сугубо негативное отношение к проекту и к России в целом», - отметил немецкий политолог, подчеркнув, что приостановка сертификации, по его мнению, не связана с миграционным кризисом на границе Белоруссии со странами ЕС.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что приостановка сертификации газопровода «Северный поток -2» вызвана банальными бюрократическими проволочками, связанными со сменой регистрацией компании в Германии.
«Я думаю, что это новость как раз позитивная для «Газпрома». Раньше говорили, что по европейским нормам нельзя, чтобы дочерняя компания поставщика газа еще и трубой управляла. А сейчас Германия говорит: «Это все возможно, мы вам, скорее всего, так и выдадим разрешение, просто перерегистрируйте дочернюю компанию на немецкую структуру». Немецкий регулятор хочет большей прозрачности, большего контроля над деятельностью этой дочерней структуры Nord Stream 2 AG, которая собирается быть оператором. Трактовать это как удар по проекту не стоит, надо просто разные бюрократические процедуры соблюсти. Для Германии важно, чтобы поток был запущен как можно быстрее, потому что если отказать «Газпрому» в сертификации его компании-оператора, то придется заново начинать всю процедуру… », - рассказал он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
При этом аналитики утверждают, что, несмотря на то, что Украину в рамках процесса по запуску «Северного потока-2» волнует только ее положение на политической арене, она все равно понесет убытки. Одни говорят об ежегодных потерях страны в два миллиарда долларов и сокращении ВВП на 1,5%, а другие – якобы «некритичных» убытках в три миллиарда долларов.
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