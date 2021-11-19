Спасает Украину? «Северному потоку-2» грозят «уничтожением» и бюрократией

Обозреватель информационного агентства Bloomberg Леонид Бершидский заявил, что газопровод «Северный поток-2» будет незамедлительно уничтожен в случае, если Россия нападет на Украину с полномасштабными боевыми действиями. При этом он отмечает, что «менее масштабная операция» затянула бы запуск трубопровода, что дало бы возможность США «выиграть время и получить аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом».

А тем временем Германия, возможно идя на поводу у партнеров по Евросоюзу, 16 ноября временно приостанавливает сертификацию, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, уже полностью готового к эксплуатации «Северного потока-2». В Берлине это объясняют тем, что для признания компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG необходима реорганизация правовой формы. В случае если она передаст своей «дочке» основной капитал и персонал, процесс сертификации будет возобновлен.

В Кремле на такое решение отреагировали без возражений, подтвердив, что все делается в рамках закона.

«В данном случае действительно существуют определенные протоколы, нормы европейского законодательства на этот счет. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.