На Украине рассказали о плане США по остановке «Северного потока-2»

Запад использует миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши для того, чтобы остановить запуск газопровода «Северный поток-2», считает депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Проверка независимости: В Германии объяснили задержку с сертификацией «Северного потока-2»

По словам Рабиновича, чтобы остановить проект, «раскручивается история» с мигрантами и войной России и Украины, пишет «Свободная пресса».

«Уже сегодня было заявление США, что нужно ввести санкции и остановить "Северный поток-2". Потому что им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы», — заявил депутат.

Ранее Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2». Процедура возобновится после передачи основных активов и кадровых ресурсов дочерней компании оператора проекта Nord Stream 2 AG, отмечает Ura.ru.

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:БелоруссияСеверный Поток-2СШАУкраина
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