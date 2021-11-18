В Польше назвали способ обойти ограничения для «Северного потока — 2»
Россия может добиться сертификации проекта «Северный поток — 2», если «разделит» газопровод на две части, сообщил Defence 24 сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась.
Он обратил внимание на Газовую директиву Евросоюза, которая распространяется лишь на территориальные воды страны-члена ЕС, в которой заканчивается газопровод. В случае с российским проектом речь идет о Германии.
«Податель заявки намекает, что газопровод следует "разделить" на две части: ту, на которую распространяется европейское право (примерно пять процентов) и ту, на которую оно не распространяется (95 процентов)», — отметил Кардась. Это позволит эксплуатировать «Северный поток — 2».
Решение о приостановке процесса сертификации компании-оператора газопровода «Северный поток-2» не политизировано, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Германия приостановила сертификацию проекта, процедура возобновится после передачи основных активов и кадровых ресурсов дочерней компании оператора проекта Nord Stream 2 AG.
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