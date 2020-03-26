Продюсеры попросили у Путина помощи из-за коронавируса
Представители негосударственных учреждений культуры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку отрасли из-за массовой отмены концертов в связи с распространением коронавируса.
Просьба прозвучала в ходе встречи главы государства с представителями бизнес-сообщества.
Так, гендиректор национального билетного оператора «Кассир.ру» Алла Фомина пожаловалась президенту, что после отмены концертов к ним массово обратились граждане с требование вернуть деньги за билеты. Из-за этого вся отрасль оказалась на грани краха.
В этой связи представители индустрии просят разрешить не возвращать деньги в случае, если концерты были перенесены, предлагая зрителям посетить концерты по этим билетам позднее.
Для полностью отмененных концертов просят установить срок возврата вплоть до одного года. В качестве третьей меры поддержки представители отрасли попросили государство о финансовой помощи, льготах и субсидиях.
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