Новый сериал «Кинопоиска» расскажет о семье потомственных водителей, которым предстоит встретиться со прародительницей из прошлого. По сюжету извозчица Варвара Баранкина переместится из 1804 года, в котором живет, в современную Москву. В наши дни Баранкины – обычная московская семья, при этом отец и его старший сын работают в такси. Благодаря родственнице из прошлого они становятся обладателями камней силы, каждый из которых открывает доступ к уникальным способностям – от остановки времени до чтения мыслей.

Этот фантастический допуск невольно отсылает к сеттингу «Мстителей» и Камням Бесконечности, однако Журавлев подчеркнул, что в российском сериале зрителей ждет нечто совершенно новое.

«Это абсолютно другое, в нашем проекте это будет по-другому работать. Кстати, пусть те, кто посмотрят, потом напишут про сходства и различия с Камнями Бесконечности. Фантастику я обожаю, мне кажется, это мой любимый жанр, который погружает в сказку. Возможно, это связано с тем, что я из деревни, там кроме воображения не было ничего, поэтому мне нравится фэнтези», - рассказал он.