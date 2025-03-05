Почти половина женщин-писателей признались, что вдохновляются музыкой
Большинство писателей (75% женщин и 70% мужчин) признались, что вдохновение приходит к ним внезапно и ни от чего не зависит. Об этом говорится в исследовании литературной платформы независимых авторов «Литнет».
Интересно, что писательницы значительно чаще писателей черпают вдохновение из визуального искусства (49% против 36%) и музыки (42% против 25%). Мужчины же, в свою очередь, охотнее вдохновляются научными открытиями (19% против 3% женщин) и общением с другими людьми (37% против 21% женщин). Видеоигры традиционно служат мужским источником вдохновения. Их назвали 18% мужчин против всего 2% женщин. А сама литература, произведения классиков и своих коллег-современников, в равной степени вдохновляет и писателей, и писательниц (по 40%).
Кроме того, современные тренды играют важную роль в творчестве 63% женщин-авторов, которые включают современные темы и актуальные проблемы в свои тексты, и даже иногда (10%) делают их ключевым фокусом для творчества. В то же время на мужчин современные тренды влияют намного меньше - их важность для своего творчества указывают только 42% мужчин авторов, а особенно фокусируются на них только 2%.
Ранее генеральный директор издательства «АСТ-Азбука» Татьяна Горская рассказала RT, что читатели любой эпохи похожи друг на друга.
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